«Нас эта ситуация не устраивает». Директор Национального центра эпидемиологии предупредил, что «все только начинается»
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что достаточно десятка бессимптомных больных, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию. По его словам, в мире подъем заболеваемости только наступает, а пик еще не пройден.
«Сейчас [случаев заражения] гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее. В соседних республиках <...> только все и начинается», — цитирует Гинцбурга агентство.
По словам специалиста, успехи в борьбе с коронавирусом необходимо закрепить вакцинацией.
Напомним, 17 июля Смольный уже подвел итоги работы здравоохранения Петербурга в период пандемии. Была отмечена эффективность организации системы здравоохранения, «правильно выстроенная маршрутизация заболевших», «организация порядка оказания помощи в стационарах и амбулаторной службе».
19 июля оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщил об еще 26 смертях в Петербурге от COVID-19. Выздоровевших за сутки в Петербурге ровно вдвое меньше, чем заболевших.