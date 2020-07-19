«Нас эта ситуация не устраивает». Директор Национального центра эпидемиологии предупредил, что «все только начинается»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что достаточно десятка бессимптомных больных, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию. По его словам, в мире подъем заболеваемости только наступает, а пик еще не пройден.



«Сейчас [случаев заражения] гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее. В соседних республиках <...> только все и начинается», — цитирует Гинцбурга агентство.