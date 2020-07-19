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19.07.2020 12:51
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«Нас эта ситуация не устраивает». Директор Национального центра эпидемиологии предупредил, что «все только начинается»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что достаточно десятка бессимптомных больных, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию. По его словам, в мире подъем заболеваемости только наступает, а пик еще не пройден.

«Сейчас [случаев заражения] гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее. В соседних республиках <...> только все и начинается», — цитирует Гинцбурга агентство.

По словам специалиста, успехи в борьбе с коронавирусом необходимо закрепить вакцинацией.

Напомним, 17 июля Смольный уже подвел итоги работы здравоохранения Петербурга в период пандемии. Была отмечена эффективность организации системы здравоохранения, «правильно выстроенная маршрутизация заболевших», «организация порядка оказания помощи в стационарах и амбулаторной службе».

19 июля оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщил об еще 26 смертях в Петербурге от COVID-19. Выздоровевших за сутки в Петербурге ровно вдвое меньше, чем заболевших.

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Комментарии (26)

wirvinna
Зарплаты этих директоров в десятки раз превышают зарплаты рядовых сотрудников. Как вообще можно верить в объективность заявлений такого человека. Всё может "только начинаться", там где меры во первых были приняты, во вторых имели эффект. Какое отношение это имеет к России?
Castor Troy
Разогнать этих чертовых чинуш нафиг, им все бабла мало. Боится снова после пандемии на одном окладе ходить по шавермам мух в супе ловить, вот и нагнетают, понимая что являются бессмысленными тварями.
Mimic
"По словам специалиста, успехи в борьбе с коронавирусом необходимо закрепить вакцинацией" - хоть бы уточнили, о каких именно успехах идет речь.
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