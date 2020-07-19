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19.07.2020 12:38
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На открытом окне в Тосно не удержался маленький ребёнок. Взрослые спасались от жары

Врачи Центральной районной больницы Тосно спасают мальчика после падения с высоты пятого этажа. Малышу 2 года и 9 месяцев. На подоконнике одной из квартир дома по улице Ленина, 10, ребёнок оступился вечером накануне. Взрослые открыли окно для проветривания.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, перелом рёбер, ушибы внутренних органов. Он находится в тяжёлом состоянии. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

© Фонтанка.Ру

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