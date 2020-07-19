На открытом окне в Тосно не удержался маленький ребёнок. Взрослые спасались от жары

Врачи Центральной районной больницы Тосно спасают мальчика после падения с высоты пятого этажа. Малышу 2 года и 9 месяцев. На подоконнике одной из квартир дома по улице Ленина, 10, ребёнок оступился вечером накануне. Взрослые открыли окно для проветривания.



Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, перелом рёбер, ушибы внутренних органов. Он находится в тяжёлом состоянии. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.