В группе движения «Красивый Петербург» следят за развитием событий на набережной Мойки. Два года назад, летом 2018 года, там была обнаружена тыквенная бахча. Теперь сюжет получил спин-офф: в этом году к ней присоединился картофель.



Авторы находки не формулируют своего отношения к необычным для центра города растениям, предлагая горожанам высказаться по поводу крепнущего плодово-овощного разнообразия.

Мнения встречаются разные. Одни находят радость в том, что теперь можно детям показать, как растут тыква и картошка. Другие удивляются, что растения до сих пор не скосили, не глядя. Но есть и недовольные тенденцией.