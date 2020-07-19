Урбанисты озадачены: к несанкционированной тыкве на Мойке присоединилась картошка
В группе движения «Красивый Петербург» следят за развитием событий на набережной Мойки. Два года назад, летом 2018 года, там была обнаружена тыквенная бахча. Теперь сюжет получил спин-офф: в этом году к ней присоединился картофель.
Авторы находки не формулируют своего отношения к необычным для центра города растениям, предлагая горожанам высказаться по поводу крепнущего плодово-овощного разнообразия.
Мнения встречаются разные. Одни находят радость в том, что теперь можно детям показать, как растут тыква и картошка. Другие удивляются, что растения до сих пор не скосили, не глядя. Но есть и недовольные тенденцией.
«С одной стороны — ничего плохого нет, но... есть ощущение беспорядка, неухоженности, заброшенности, провинциальности, — рассуждает Ольга. — Тыквы все-таки лучше в новостройках выращивать, а не на набережной Мойки. В столицах все-таки траву стригут и благородные деревья, цветы и кустарники художественно сажают, а не огурцы».
Напомним, накануне в Саду Бенуа открылся выставочный сезон «Summer Garden/Летний сад». Один из победителей художественного конкурса, которые получали право выставлять свои работы, не смог этого сделать: высаживать картошку на газоне сада, даже на принесенной с собой земле, оказалось запрещено.