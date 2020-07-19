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19.07.2020 12:15
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Урбанисты озадачены: к несанкционированной тыкве на Мойке присоединилась картошка

В группе движения «Красивый Петербург» следят за развитием событий на набережной Мойки. Два года назад, летом 2018 года, там была обнаружена тыквенная бахча. Теперь сюжет получил спин-офф: в этом году к ней присоединился картофель.

Авторы находки не формулируют своего отношения к необычным для центра города растениям, предлагая горожанам высказаться по поводу крепнущего плодово-овощного разнообразия.

Мнения встречаются разные. Одни находят радость в том, что теперь можно детям показать, как растут тыква и картошка. Другие удивляются, что растения до сих пор не скосили, не глядя. Но есть и недовольные тенденцией.

«С одной стороны — ничего плохого нет, но... есть ощущение беспорядка, неухоженности, заброшенности, провинциальности, — рассуждает Ольга. — Тыквы все-таки лучше в новостройках выращивать, а не на набережной Мойки. В столицах все-таки траву стригут и благородные деревья, цветы и кустарники художественно сажают, а не огурцы».

Напомним, накануне в Саду Бенуа открылся выставочный сезон «Summer Garden/Летний сад». Один из победителей художественного конкурса, которые получали право выставлять свои работы, не смог этого сделать: высаживать картошку на газоне сада, даже на принесенной с собой земле, оказалось запрещено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

ego
Раньше на Мойке,Грибоедова росли большие деревья. И было очень красиво.
Урус-Баши
Очень хорошо! Разнообразит пейзаж, ничуть его не ухудшая. Вижу каждый год в центре растущие подсолнечник, кабачки. А капуста - довольно распространенное растение. Есть их никто не собирается. К сожалению, срывают до созревания. А беспорядок создают собачьи мины, особенно на набережных: к.Грибоедова, Фонтанки. А на спусках можно наткнуться и на экскременты двуногих собак. Или доберманов-пинчеров там выгуливают?
Сидоджон Куйумамаев
"С одной стороны — ничего плохого нет, но... есть ощущение беспорядка, неухоженности, заброшенности, провинциальности".

Да у нас город мусором порос, вот тыква и картофель явно не портят и так испорченный вид.
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