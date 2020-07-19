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19.07.2020 11:48
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Одежда в наркотиках и химический запах вывели полицейских на лабораторию в Курортном районе

Троих жильцов частного дома в Новом Белоострове в Курортном районе Петербурга задержали по подозрению в производстве наркотиков. Выйти на след помогли соседи, которые удивились резкому запаху и белому налёту на защитных перчатках одного из мужчин.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, на месте правоохранители нашли 3014,7 граммов смеси из психотропных веществ. В посёлок специалисты приехали в пятницу 17 июля по жалобе на вонь и странную одежду человека на одном из участков. Неизвестный ходил в защите, покрытой тонким слоем какого-то порошка.

Вечером в субботу полицейские задержали 41-летнюю женщину и её 46-летнего и 45-летнего знакомых. Всех отправили в изолятор, по факту незаконного производства запрещённых веществ в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

любовь спасет мир
уж сколько веков твердили миру, что наркота, порно, и т.д. - это безнравственно и не прогрессивно.
261847251
"Ты шляешься по кварталу с обдолбанной девкой и мешком удобрений!
Тебя нихрена не спутаешь с пенсионером-огородником!"

(с)" Карты, деньги, два ствола"
Pilat
Смешно прокололись.
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