Одежда в наркотиках и химический запах вывели полицейских на лабораторию в Курортном районе

Троих жильцов частного дома в Новом Белоострове в Курортном районе Петербурга задержали по подозрению в производстве наркотиков. Выйти на след помогли соседи, которые удивились резкому запаху и белому налёту на защитных перчатках одного из мужчин.



Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, на месте правоохранители нашли 3014,7 граммов смеси из психотропных веществ. В посёлок специалисты приехали в пятницу 17 июля по жалобе на вонь и странную одежду человека на одном из участков. Неизвестный ходил в защите, покрытой тонким слоем какого-то порошка.