«Зрение» российских электричек-беспилотников проверят на виртуальном полигоне. Снег, туман и препятствия организуют к декабрю
К середине декабря текущего года в России будет создан виртуальный полигон для проверки компьютерного зрения беспилотных систем на железнодорожном транспорте. Это позволит имитировать различные погодные условия (снег, дождь, туман) и внештатные ситуации (внезапные препятствия, сближение с другими поездами).
Как 19 июля сообщают «Известия», разработка полигона обойдется в 100 миллионов рублей, техническое задание уже утверждено. Деньги возьмут из средств федерального проекта «Информационная безопасность».
На каких конкретно поездах будут использоваться системы компьютерного зрения — пока не сообщается. СМИ напоминают, что в 2021 году РЖД планировали запустить беспилотные «Ласточки» по Московскому центральному кольцу.
Напомним, в конце июня было объявлено, что первая в России учебная программа по подготовке разработчиков и специалистов по эксплуатации беспилотного транспорта появится в Университете ИТМО. В текущем году на магистерскую программу смогут поступить 30 студентов.