«Зрение» российских электричек-беспилотников проверят на виртуальном полигоне. Снег, туман и препятствия организуют к декабрю

К середине декабря текущего года в России будет создан виртуальный полигон для проверки компьютерного зрения беспилотных систем на железнодорожном транспорте. Это позволит имитировать различные погодные условия (снег, дождь, туман) и внештатные ситуации (внезапные препятствия, сближение с другими поездами).



Как 19 июля сообщают «Известия», разработка полигона обойдется в 100 миллионов рублей, техническое задание уже утверждено. Деньги возьмут из средств федерального проекта «Информационная безопасность».