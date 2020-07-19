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19.07.2020 11:29
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«Зрение» российских электричек-беспилотников проверят на виртуальном полигоне. Снег, туман и препятствия организуют к декабрю

К середине декабря текущего года в России будет создан виртуальный полигон для проверки компьютерного зрения беспилотных систем на железнодорожном транспорте. Это позволит имитировать различные погодные условия (снег, дождь, туман) и внештатные ситуации (внезапные препятствия, сближение с другими поездами).

Как 19 июля сообщают «Известия», разработка полигона обойдется в 100 миллионов рублей, техническое задание уже утверждено. Деньги возьмут из средств федерального проекта «Информационная безопасность».

На каких конкретно поездах будут использоваться системы компьютерного зрения — пока не сообщается. СМИ напоминают, что в 2021 году РЖД планировали запустить беспилотные «Ласточки» по Московскому центральному кольцу.

Напомним, в конце июня было объявлено, что первая в России учебная программа по подготовке разработчиков и специалистов по эксплуатации беспилотного транспорта появится в Университете ИТМО. В текущем году на магистерскую программу смогут поступить 30 студентов.

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Комментарии (1)

Mimic
"Внештатные ситуации" - это что еще за ситуации такие?
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