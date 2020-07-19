Во Владивостоке 19 июля прошла акция протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, анонсированная как «кормление голубей». После встречи на площади у памятника Борцам за власть Советов, где люди держали плакаты «Мы за честный суд», «Я/мы Дальний Восток», «Хабаровск! Мы с тобой!», протестующие отправились «на прогулку». Как сообщает местное издание Vl.ru, в шествии колонны поначалу принимали участие около 300 человек, но их число быстро сократилось до нескольких десятков.

Акция прошла с задержаниями: за участие в несанкционированном митинге к административной ответственности привлекли троих человек. Среди них — мужчина, который нес советский флаг, и девушка. Они были отпущены. Однако протестующие считают, что в отделении полиции могли оставаться еще участники акции.

Первая акция «кормления голубей» в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края во Владивостоке прошла накануне. Там было двое задержанных.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о «методичке», разосланной дальневосточным СМИ, в которой журналистам рекомендовалось настойчиво предостерегать людей от участия в акциях.