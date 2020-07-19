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19.07.2020 11:09
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Гонщик на «Мерседесе» ответит по протоколам. Дым из-под колёс он пускал на Загородном

Полиция Петербурга составила протоколы на 21-летнего гонщика, который с шумом дрифтовал на Загородном проспекте.

Как 19 июля сообщили в ГУ МВД по городу, показать технику езды на «Мерседесе» молодой человек решил вечером 17 июля. Рёв и дым привлёк специалистов ГИБДД, машину на улице Ломоносова перехватили через пару минут.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Водитель признал вину и извинился. Как оказалось, он успел проехать на красный, вылететь на встречку, нарушить правила обгона и маневрирования.

Правоохранители осмотрели машину и обнаружили, что идентификационный номер может быть подделан. Мужчина повинился — говорит, что был не прав и сожалеет, что полиция тратила на него время.

Гонщику грозит административная ответственность. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку VIN-кода «Мерседеса».

Ранее «Фонтанка» писала также о стритрейсере, чьё авто полиция решила аннулировать.

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Комментарии (9)

любовь спасет мир
Это же не подофил? Педофилы - вот это жесть.
Гостями, не виноват я! Приходите завтра.
Евгений Архипов
Сейчас блевану.больше написать не о чем? Оторвал от работы 😆, прям капец как они заняты были.
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