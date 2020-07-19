Гонщик на «Мерседесе» ответит по протоколам. Дым из-под колёс он пускал на Загородном
Полиция Петербурга составила протоколы на 21-летнего гонщика, который с шумом дрифтовал на Загородном проспекте.
Как 19 июля сообщили в ГУ МВД по городу, показать технику езды на «Мерседесе» молодой человек решил вечером 17 июля. Рёв и дым привлёк специалистов ГИБДД, машину на улице Ломоносова перехватили через пару минут.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Водитель признал вину и извинился. Как оказалось, он успел проехать на красный, вылететь на встречку, нарушить правила обгона и маневрирования.
Правоохранители осмотрели машину и обнаружили, что идентификационный номер может быть подделан. Мужчина повинился — говорит, что был не прав и сожалеет, что полиция тратила на него время.
Гонщику грозит административная ответственность. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку VIN-кода «Мерседеса».
Ранее «Фонтанка» писала также о стритрейсере, чьё авто полиция решила аннулировать.