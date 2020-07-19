Как 19 июля сообщили в ГУ МВД по городу, показать технику езды на «Мерседесе» молодой человек решил вечером 17 июля. Рёв и дым привлёк специалистов ГИБДД, машину на улице Ломоносова перехватили через пару минут.

Полиция Петербурга составила протоколы на 21-летнего гонщика, который с шумом дрифтовал на Загородном проспекте.

Водитель признал вину и извинился. Как оказалось, он успел проехать на красный, вылететь на встречку, нарушить правила обгона и маневрирования.

Правоохранители осмотрели машину и обнаружили, что идентификационный номер может быть подделан. Мужчина повинился — говорит, что был не прав и сожалеет, что полиция тратила на него время.