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19.07.2020 10:16
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Два человека попали ночью под колёса автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Один не выжил

Молодого мужчину лет 20-30 сбил «Хундай санта Фе» в Невском районе Петербурга в ночь на 19 июля. По предварительным данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло у дома 197 по проспекту Обуховской Обороны около 2:10. Автомобилем управлял мужчина 1987 года рождения, а пешеход оказался на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. В результате его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Смертельной оказалась встреча с автомобилем для мужчины лет 45 в Приозерском районе Ленинградской области на 58,5 км автодороги Ушково - Гравийное. Пешеход шёл по дороге навстречу, когда на него в 00:40 наехал двигавшийся в сторону трассы «Сортавала» «ВАЗ 21102». Водитель 1991 г.р., вероятно, не заметил пешехода. Тот скончался на месте.

По фактам ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествий и личность пострадавших устанавливаются, отметили в дорожной полиции.

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