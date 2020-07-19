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19.07.2020 10:01
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Гребень антициклона обеспечит Петербургу в воскресенье 26-градусную жару, не исключены рекорды

Жара в Петербурге усиливается. Днём в воскресенье, 19 июля, воздух прогреется до +26 градусов.

По прогнозу метеоролога центра «Фобос» Михаила Леуса, показания термометров на 1–2 градуса превысят средние многолетние значения благодаря гребню антициклона. Впрочем, солнце не будет палить нещадно — местами ожидается переменная облачность, но без дождей.

В Ленобласти кое-где будет до +27 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с.

Не исключено, что рвущиеся на природу петербуржцы вновь встанут в пробки на выезде из города в случае аварий. Так, накануне, «покраснел» ЗСД, встало движение в сторону Белоострова, многокилометровая очередь собралась и на Приморском шоссе.

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