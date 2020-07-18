Спасатели в Петербурге увели мужчину с края моста на Обводном канале. Уговорить помогала мама

Спасатели в Петербурге вечером 18 июля уговорили слезть с моста на Обводном канале, 14, мужчину, который стоял на краю. Как сообщили «Фонтанке» в МЧС, помог разговор горожанина с мамой, которая попросила его не делать необдуманных поступков.



На сообщение о человеке слишком близко к перилам специалисты откликнулись около 20.30 вечера. Как оказалось, у ранее судимого горожанина – неприятности в жизни, он не знает, что делать дальше.

Специалисты подумали, что беседа с родными по телефону может его успокоить, и такой план сработал. В результате горожанин оказался на тротуаре в безопасности.