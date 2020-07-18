Лопнувшее у храма колесо спасло детей в Невском районе. Водитель «Рено» протаранил такси и понёсся на газон с людьми
В Петербурге водитель серого «Рено Логан», который мог находиться под действием алкоголя, протаранил такси на перекрёстке Караваевской и Прибрежной улиц вечером 18 июля. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, постояв 15 минут без движения, машина рванула в сторону Рыбацкого проспекта и набережной Невы. Не сбить детей у Церкви Рождества Пресвятой Богородицы помогло лишь внезапно лопнувшее колесо.
Как рассказал свидетель происшествия Александр, мужчина с бородой, на вид около 60 или 70 лет, долго стоял без движения после встречи с такси, а затем вдруг нажал педаль газа и понёсся по Прибрежной улице. «Скорость была настолько высокая, что он не сумел остановиться перед поребриком, вылетел на территорию, где отдыхают люди, на газон рядом с храмом, У него лопнуло колесо, произошёл хлопок», – поделился свидетель. Без пострадавших обошлось чудом, на пути машины были как минимум двое детей.
автор видео читатель «Фонтанки» Александр
Отдыхающие сразу вызвали службы. На место с гидрантами же приехали сотрудники МЧС, а также скорая и полиция. Судя по словам спасателей, водитель был сильно пьян. Сам он не пострадал, сейчас отходит от шока. Специалисты осматривают машину и разбираются в обстоятельствах произошедшего.