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18.07.2020 22:52
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Лопнувшее у храма колесо спасло детей в Невском районе. Водитель «Рено» протаранил такси и понёсся на газон с людьми

В Петербурге водитель серого «Рено Логан», который мог находиться под действием алкоголя, протаранил такси на перекрёстке Караваевской и Прибрежной улиц вечером 18 июля. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, постояв 15 минут без движения, машина рванула в сторону Рыбацкого проспекта и набережной Невы. Не сбить детей у Церкви Рождества Пресвятой Богородицы помогло лишь внезапно лопнувшее колесо.

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

Как рассказал свидетель происшествия Александр, мужчина с бородой, на вид около 60 или 70 лет, долго стоял без движения после встречи с такси, а затем вдруг нажал педаль газа и понёсся по Прибрежной улице. «Скорость была настолько высокая, что он не сумел остановиться перед поребриком, вылетел на территорию, где отдыхают люди, на газон рядом с храмом, У него лопнуло колесо, произошёл хлопок», – поделился свидетель. Без пострадавших обошлось чудом, на пути машины были как минимум двое детей.

автор видео читатель «Фонтанки» Александр

Отдыхающие сразу вызвали службы. На место с гидрантами же приехали сотрудники МЧС, а также скорая и полиция. Судя по словам спасателей, водитель был сильно пьян. Сам он не пострадал, сейчас отходит от шока. Специалисты осматривают машину и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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Комментарии (4)

hmkv
Храм был на колесах?
Chinalove
Какие отдыхающие «молодцы» - вызвали ему скорую и мчс... Лучше бы они ему мозги начистили, за то, что чуть их на тот свет не отправил.
Артём Беляев
Всех, попавшихся пьяными за рулём, следует незамедлительно вешать!
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