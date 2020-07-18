СМИ: Учёные из США отслеживали сигналы мобильных телефонов после взрыва в районе Нёноксы
Группа американских исследователей из штата Миссисипи в 2019 году отслеживала сигналы сотовых телефонов в России, в том числе и на полигоне ВМФ РФ в Неноксе после взрыва в августе 2019 года. Такую информацию 18 июля передаёт ТАСС со ссылкой на расследование Wall Street Journal.
Сообщается, что мониторинг передвижения владельцев сотовых телефонов группа учёных и студентов вели, чтобы показать, как можно использовать данные сотовой связи из открытых источников для военных или разведывательных целей.
Слежку специалисты использовали на следующий день после того, как 8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Как отмечает Wall Street Journal, исследователи использовали систему Locate X, разработанную платформой Babel Street. Она специализируется на программном обеспечении для служб разведки и знаменита тем, что продаёт свои наработки американским силовым структурам, а также другим странам. В списке вероятных покупателей могут значиться власти Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Германии, Австралии, Сингапура.
Финансирование проекта университета из Миссисипи журналистам подтвердил специалист профильного подразделения Армии США Эрик Томпсон. Он заявил, что направлением заинтересовались в связи с «хорошим потенциалом применения для обмена информацией между военнослужащими». Согласно имеющимся данным, слежка за передвижениями российской стороны показала, что после взрыва на базе 8 августа часть владельцев телефонов уехала в Москву, Петербург. Другие оказались на военных объектах Северодвинска и Архангельска.
8 августа 2019 года в результате взрыва на морской платформе в Белом море погибли двое военнослужащих и пять сотрудников принадлежащего «Росатому» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Саровский ядерный центр проводит, по информации СМИ, испытания неограниченной дальности ракеты с ядерной установкой. Новый тип оружия президент России Владимир Путин анонсировал в 2018 году. Ракету назвали «Буревестником». Президент США Дональд Трамп уверен, что именно она стала виновницей трагедии в Белом море.
Через неделю после взрыва с официальным заявлением выступили руководители Российского федерального ядерного центра. Ученые поставили в один ряд формулировки «малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали учёные США» и «нам не удалось всё предусмотреть». В «Росатоме» «Фонтанке» заявили, что это выступление физиков нельзя воспринимать как признание о взрыве ядерного реактора. Представитель корпорации подчеркнул, что речь шла о радиоизотопном источнике питания, и для простоты журналистского понимания назвал его ядерной батарейкой.
Полигон, на котором произошел взрыв, находится в 40 км от Северодвинска и в 2 км от села Нёнокса. По данным на 2010 год, в посёлке жили 468 человек. Росгидромет сообщал, что после взрыва радиационный фон в Северодвинске повысился в 16 раз, но через два часа нормализовался. Местное население массово скупало йод, сообщало об исчезновении животных и пожелтевших деревьях. Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном утверждал, что «никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует».