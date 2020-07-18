СМИ: Учёные из США отслеживали сигналы мобильных телефонов после взрыва в районе Нёноксы

Сообщается, что мониторинг передвижения владельцев сотовых телефонов группа учёных и студентов вели, чтобы показать, как можно использовать данные сотовой связи из открытых источников для военных или разведывательных целей.

Группа американских исследователей из штата Миссисипи в 2019 году отслеживала сигналы сотовых телефонов в России, в том числе и на полигоне ВМФ РФ в Неноксе после взрыва в августе 2019 года. Такую информацию 18 июля передаёт ТАСС со ссылкой на расследование Wall Street Journal.

Слежку специалисты использовали на следующий день после того, как 8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Как отмечает Wall Street Journal, исследователи использовали систему Locate X, разработанную платформой Babel Street. Она специализируется на программном обеспечении для служб разведки и знаменита тем, что продаёт свои наработки американским силовым структурам, а также другим странам. В списке вероятных покупателей могут значиться власти Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Германии, Австралии, Сингапура.



Финансирование проекта университета из Миссисипи журналистам подтвердил специалист профильного подразделения Армии США Эрик Томпсон. Он заявил, что направлением заинтересовались в связи с «хорошим потенциалом применения для обмена информацией между военнослужащими». Согласно имеющимся данным, слежка за передвижениями российской стороны показала, что после взрыва на базе 8 августа часть владельцев телефонов уехала в Москву, Петербург. Другие оказались на военных объектах Северодвинска и Архангельска.