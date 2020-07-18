FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +25
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.07.2020 21:01
2
Печать

Лимузин и «Хёндэ» закупорили Университетскую набережную. Праздничный автомобиль не пожалел начинающих

Встреча белоснежного лимузина «Хаммер» и серебристого «Хёндэ» вечером 18 июля затруднили съезд водителей с Университетской набережной на 8-ю и 9-ю линии Васильевского острова. Фотографии с места аварии около 20 часов появились в социальных сетях. Как отметили очевидцы, за рулём «Хёндэ» находилась начинающая водитель.

Фото:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

О пострадавших не сообщается. Машины на повороте лишь немного задели друг друга боками. Чтобы съехать с набережной, остальным придётся объезжать пару.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

муматор
длинномер виноват, какая разница кто за рулём второго авто?
mangup
"находилась начинающая водитель" - русский язык для редакции не родной?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний