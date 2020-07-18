Лимузин и «Хёндэ» закупорили Университетскую набережную. Праздничный автомобиль не пожалел начинающих
Встреча белоснежного лимузина «Хаммер» и серебристого «Хёндэ» вечером 18 июля затруднили съезд водителей с Университетской набережной на 8-ю и 9-ю линии Васильевского острова. Фотографии с места аварии около 20 часов появились в социальных сетях. Как отметили очевидцы, за рулём «Хёндэ» находилась начинающая водитель.
О пострадавших не сообщается. Машины на повороте лишь немного задели друг друга боками. Чтобы съехать с набережной, остальным придётся объезжать пару.