Епархия Нанта показала собор святых Петра и Павла после пожара. Фотографии говорят в пользу версии о поджоге
Епархия французского города Нант показала, как выглядит собор святых Петра и Павла после пожара, который вспыхнул утром 18 июля. На фотографиях видны несколько очагов возгорания.
О криминальном характере пожара ранее заявляла прокуратура, а также глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ. По словам Ферлэ, огонь полностью уничтожил орган XVII века. Также пострадали витражи.
Пожар начался около 8 часов утра по местному времени. Следов взлома собора не обнаружили, сообщил прокурор города Пьер Сен агентству «Франс Пресс».
Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет — одна из крупнейших готических церквей во Франции.