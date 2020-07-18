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18.07.2020 20:11
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Епархия Нанта показала собор святых Петра и Павла после пожара. Фотографии говорят в пользу версии о поджоге

Епархия французского города Нант показала, как выглядит собор святых Петра и Павла после пожара, который вспыхнул утром 18 июля. На фотографиях видны несколько очагов возгорания.

О криминальном характере пожара ранее заявляла прокуратура, а также глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ. По словам Ферлэ, огонь полностью уничтожил орган XVII века. Также пострадали витражи.

Фото: Епархия Нанта / diocese44.fr
Фото: Епархия Нанта / diocese44.fr
Фото: Епархия Нанта / diocese44.fr

Пожар начался около 8 часов утра по местному времени. Следов взлома собора не обнаружили, сообщил прокурор города Пьер Сен агентству «Франс Пресс».

Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет — одна из крупнейших готических церквей во Франции.

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Комментарии (2)

Boris_93*1
местная бездуховная молодёжь на "залазе" (с) не соблюдала правила противопожарной безопасности .. типа курение в алтаре или ещё где , а может иноверцы какие что подложили - ну , полиция разберётся :)
261858041
Это ужасно.
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