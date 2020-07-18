Епархия французского города Нант показала, как выглядит собор святых Петра и Павла после пожара, который вспыхнул утром 18 июля. На фотографиях видны несколько очагов возгорания.



О криминальном характере пожара ранее заявляла прокуратура, а также глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ. По словам Ферлэ, огонь полностью уничтожил орган XVII века. Также пострадали витражи.