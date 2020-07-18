Глава Минфина РФ рассказал, что меры «большой двадцатки» помогли не допустить краха мировой экономики

«Предпринятые «двадцаткой» меры по поддержке экономики и населения как на национальном, так и на международном уровне оказались действенными и своевременными, что позволило не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики», - цитирует главу Минфина РИА Новости .

Меры «Группы 20» позволили не допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19. Об этом 18 июля заявил глава министерства финансов РФ Антон Силаунов, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран «большой двадцатки».

Силуанов отметил, что план действий «Группы 20» включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения, адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.



Силуанов также обратил внимание на беспрецедентный по масштабам пакет мер, которые приняла Россия по трем ключевым направлениям - поддержка населения, поддержка компаний и отраслей, укрепление системы здравоохранения.



«С учетом относительно высокой действенности антикризисных мер, предпринятых Россией, сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким, а ее восстановление более динамичным, чем в других странах. Это позволяет уже сейчас думать о постепенном возвращении к обычной жизни – в том числе и в сфере бюджетной политики. Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих "бюджетных правил" с 2022 года», - заключил министр.

