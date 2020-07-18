«Подумайте о своих пожилых родителях». Глава минздрава Хабаровского края попросил митингующих разойтись, но те не послушались

«Подумайте о своих пожилых родителях», — обратился он к собравшимся. Вместе с ним был врач, который, по словам Витько, только что провел сложную операцию и собирался попросить митингующих о тишине для пациентов. Однако ни министра, ни врача хабаровчане не послушали, наоборот — некоторые выкрикивали оскорбления и демонстративно снимали маски.

Несогласованный митинг на площади Ленина в центре Хабаровска возобновился после перерыва 18 июля. К участникам акции протеста вышел министр здравоохранения региона Александр Витько и призвал их разойтись из-за опасности коронавируса, но был недостаточно убедителен, сообщает « Интерфакс ».

В субботу, 18 июля, в Хабаровске прошли две стихийные акции. Первая началась в 12 дня по местному времени, вторая — около 10 вечера. Протестующие, как и всю неделю до этого, требовали освободить арестованного губернатора региона Сергея Фургала.

По данным городской администрации, в митинге приняли участие до 10 тыс. человек. По информации местных СМИ, на улицы вышли от 15 до 30 тыс. человек, а в пиковый момент — до 50 тыс. человек.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».

На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в «в местах массового скопления людей».