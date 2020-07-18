За крушение самолёта главы Total во Внуково обвинение просит для диспетчеров шесть лет колонии

Как 18 июля пишет « Коммерсантъ », спустя три года после начала процесса вину в произошедшем трех авиадиспетчеров сочли фактически доказанной, им грозит в среднем по шесть лет лишения свободы, а также 604 тысячи рублей штрафа. Это часть стоимости снегоуборочной машины, которую уничтожило при столкновении с самолётом. Диспетчерам вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Обвинение гласит, что они нарушили целый ряд пунктов авиационных правил и должностных инструкций.

Гособвинение просит дать реальные сроки руководителю полетов аэропорта Внуково Роману Дунаеву, диспетчеру-инструктору Александру Круглову и диспетчеру руления Надежде Архиповой по делу крушении самолета главы нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери в 2014 году.

Сейчас руководителю полетов Дунаеву грозит 6 лет и 2 месяца лишения свободы, диспетчерам Круглову — 6 лет и 5 месяцев, Архиповой — 5 лет и 10 месяцев.



В 2017 году Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя техники Владимира Мартыненко в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работник сел в машину нетрезвым.

Самолет Falcon, взлетавший из московского аэропорта Внуково, столкнулся с внезапно выехавшей на полосу снегоуборочной машиной в ночь на 21 октября 2014 года. В результате погибли глава Total Кристоф де Маржери, пилоты Янн Пикан, Максим Рассья и стюардесса Руслана Вервель. Уголовное дело расследовал Следственный комитет.