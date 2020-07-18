В Петербурге задержали создателей двойников интернет-магазинов. На невнимательных покупателях заработали около 4 млн рублей

Сотрудники полиции из отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий задержали троих злоумышленников, подозреваемых в краже денег со счетов доверчивых интернет-пользователей. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По предварительным данным, в руках у преступников оказались сведения о банковских счетах более двух тысяч граждан. Общая сумма ущерба составила около 4 млн рублей.

Подозреваемые создавали копии сайтов известных интернет-магазинов, получали данные о номерах телефонов и банковских карт «клиентов» и похищали их деньги. Также они покупали реквизиты банковских карт в теневом сегменте Интернета. Во время обыска дома у злоумышленников нашли и изъяли более 200 сим-карт и десять мобильных телефонов с информацией, которая поможет доказать их вину.