Старшину ВМС США будут судить за передачу секретных сведений гражданину России

Старшина Военно-морских сил США Чарльз Бриггс на следующей неделе предстанет перед военным судом по обвинению в передаче секретных сведений гражданину России. Об этом 18 июля пишет издание The Virginian-Pilot со ссылкой на судебные материалы.



Издание не уточняет, какого рода информация была передана. Известно, что старшину также обвиняют в воспрепятствовании правосудию, а также в хранении и просмотре детской порнографии.



По предварительной информации, Бриггс работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута. Из материалов дела следует, что несколько раз с октября 2018 года по январь 2019 года он имел доступ к информации о национальной безопасности. Старшину обвиняют в том, что данные он передал с правительственного компьютера в январе 2019 года, находясь на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

