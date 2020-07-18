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18.07.2020 17:27
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Старшину ВМС США будут судить за передачу секретных сведений гражданину России

Старшина Военно-морских сил США Чарльз Бриггс на следующей неделе предстанет перед военным судом по обвинению в передаче секретных сведений гражданину России. Об этом 18 июля пишет издание The Virginian-Pilot со ссылкой на судебные материалы.

Издание не уточняет, какого рода информация была передана. Известно, что старшину также обвиняют в воспрепятствовании правосудию, а также в хранении и просмотре детской порнографии.

По предварительной информации, Бриггс работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута. Из материалов дела следует, что несколько раз с октября 2018 года по январь 2019 года он имел доступ к информации о национальной безопасности. Старшину обвиняют в том, что данные он передал с правительственного компьютера в январе 2019 года, находясь на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

Следствие считает, что эти сведения могли быть использованы, чтобы «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину. Также Бриггса уличили в том, что он умолчал о тесных связях с гражданами России и Италии и скрыл поездку в Сербию.

Старшина арестован. Первый суд по его делу должен состояться 22 июля.

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