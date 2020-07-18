Ученые из Национального института рака США обнаружили, что замена животных белков на растительные продлевает жизнь

Вегетарианцы получили еще один балл в пользу своего образа жизни. Группа ученых из Национального института рака США пришла к выводу, что употребление в пищу растительных белков способствует увеличению продолжительности жизни.



Исследование проводили в течение 16 лет, изучая данные группы людей в возрасте от 50 лет до 71 года, пишет 18 июля ТАСС со ссылкой на специализированное издание JAMA Internal Medicine.



Ученые использовали данные 179 068 женщин и 237 036 мужчин из крупных городов и сельской местности. Анализ диеты респондентов показал отчетливую тенденцию роста продолжительности жизни у тех, кто выбирал пищу с протеинами растительного происхождения. Выяснилось, что у пожилых людей, которые употребляли растительные белки, смертность на 5 процентов ниже, чем у любителей мяса.

