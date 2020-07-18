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18.07.2020 16:49
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Ученые из Национального института рака США обнаружили, что замена животных белков на растительные продлевает жизнь

Вегетарианцы получили еще один балл в пользу своего образа жизни. Группа ученых из Национального института рака США пришла к выводу, что употребление в пищу растительных белков способствует увеличению продолжительности жизни.

Исследование проводили в течение 16 лет, изучая данные группы людей в возрасте от 50 лет до 71 года, пишет 18 июля ТАСС со ссылкой на специализированное издание JAMA Internal Medicine.

Ученые использовали данные 179 068 женщин и 237 036 мужчин из крупных городов и сельской местности. Анализ диеты респондентов показал отчетливую тенденцию роста продолжительности жизни у тех, кто выбирал пищу с протеинами растительного происхождения. Выяснилось, что у пожилых людей, которые употребляли растительные белки, смертность на 5 процентов ниже, чем у любителей мяса.

Исследователи выявили тенденцию к сокращению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди сторонников растительной пищи. Так, среди мужчин она снизилась на 11%, а среди женщин — на 12%.

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Комментарии (8)

mononcle
Конечно, овощи полезны и гораздо лучше есть их, чем отбеленную муку с рафинированным сахаром. Но причём тут вегетарианство? Ещё один информационный мусор, написанный безграмотными обывателями. Являются ли народы, где больше всего долгожителей, вегетарианцами? Абсолютно нет. Человек разумный, как вид, появился, будучи всеядным. Вегетарианство является неестественной для него диетой и неизменно приводит к проблемам со здоровьем.
Агроном аэродрома
Тормоза! Росминздрав давно уже доказал россиянам пользу пальмового масла и сои.
Sibir_5e4d67bbb7aea
смысл? или мясо для богатых, а остальным траву в будующем?
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