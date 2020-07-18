На Приморском шоссе собралась полукилометровая пробка из-за аварий и отдыхающих петербуржцев
Пробка длиной почти 500 м растянулась по Приморскому шоссе от пересечения с Яхтенной улицей до съезда на Лахтинский проспект. На этом участке пользователи «Яндекс.Карт» отметили сразу три аварии. По словам очевидцев, одна из них произошла с участием мотоциклиста.
Однако, по мнению автомобилистов, транспортный коллапс произошел не из-за ДТП. «Проезжал мимо — они вообще никому не мешают», — написал один из водителей в соцсетях. Скорее всего собравшиеся отдохнуть за городом петербуржцы, заметив пробки на ЗСД в сторону Белоострова, массово поехали через Приморский проспект.
Также днем 18 июля «покраснел» участок КАД в районе Парголово от Комендантского проспекта до 121 километра.