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18.07.2020 15:37
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На Приморском шоссе собралась полукилометровая пробка из-за аварий и отдыхающих петербуржцев

Пробка длиной почти 500 м растянулась по Приморскому шоссе от пересечения с Яхтенной улицей до съезда на Лахтинский проспект. На этом участке пользователи «Яндекс.Карт» отметили сразу три аварии. По словам очевидцев, одна из них произошла с участием мотоциклиста.

Однако, по мнению автомобилистов, транспортный коллапс произошел не из-за ДТП. «Проезжал мимо — они вообще никому не мешают», — написал один из водителей в соцсетях. Скорее всего собравшиеся отдохнуть за городом петербуржцы, заметив пробки на ЗСД в сторону Белоострова, массово поехали через Приморский проспект.

Также днем 18 июля «покраснел» участок КАД в районе Парголово от Комендантского проспекта до 121 километра.

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Комментарии (2)

ussr_5e4d4b41561db
стадо овец и баранов...
hal9000
Интересно что за отдых..туда приезжаешь там толпы народа..еще и в пробках стоять?!..причем там в основном одни гастарбайтеры да провинция...
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