Мотоциклист серьёзно пострадал при столкновении с «Фольксваген Каравелла» на 15 километре внутреннего кольца КАД недалеко от Парашютной улицы. Авария случилась около 13 часов дня 18 июля.

Судя по комментариям очевидцев в социальных сетях, байкеру пришлось «разворачиваться где-попало» из-за ремонта на трассе. 41-летний мужчина не смог избежать столкновения. Как видно на снимке, который появился в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП», у мотоциклиста повреждена нога. Ему помогают другие водители.



В УГИБДД по городу и области «Фонтанке» сообщили, что гонщика госпитализировали с тяжёлыми травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.