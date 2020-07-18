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18.07.2020 15:53
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Ремонт трассы столкнул на КАД байкера и «Каравеллу». Мотоциклист тяжело пострадал

Мотоциклист серьёзно пострадал при столкновении с «Фольксваген Каравелла» на 15 километре внутреннего кольца КАД недалеко от Парашютной улицы. Авария случилась около 13 часов дня 18 июля.

Судя по комментариям очевидцев в социальных сетях, байкеру пришлось «разворачиваться где-попало» из-за ремонта на трассе. 41-летний мужчина не смог избежать столкновения. Как видно на снимке, который появился в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП», у мотоциклиста повреждена нога. Ему помогают другие водители.

В УГИБДД по городу и области «Фонтанке» сообщили, что гонщика госпитализировали с тяжёлыми травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (2)

sheriff02
Дада, конечно ремонт столкнул, предупреждающие знаки о котором начинаются за три километра, а не реактивная турбина в жупе у "пилота", с находящимся там же мозгом и глазами, ну или как вариант глазами водилы автомобиля, перестраивающегося по интуиции, а не зеркалам
Артём Беляев
От этих мотоциклистов никому покоя нет: ни водителям, ни мирным жителям, которые должны слушать этот отвратительный рёв.
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