У Гостиного двора идут задержания. Пикетчики выступают против запрета вступать в брак трансгендерным людям
У Гостиного двора в Петербурге задерживают активистов, которые вышли на одиночные пикеты против законопроектов Елены Мизулиной.
Как днём 18 июля пишет «МБХ Медиа», к 14.30 правоохранители прервали акцию шести активистов. По данным проекта Avtozak Live, к 15 часам в актозаках оказались десять человек. Их везут в 26 и 28 отделы полиции.
Горожане вышли на пикеты против законопроекта, по которому в России людям, сменившим пол, запрещено заключать браки и усыновлять детей. Таким образом автор идеи Елена Мизулина предлагает усовершенствовать Семейный кодекс.
Аналогичные акции протеста в субботу проходят в Москве у здания Госдумы. В обоих городах задержаны 20 человек.