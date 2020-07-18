У Гостиного двора идут задержания. Пикетчики выступают против запрета вступать в брак трансгендерным людям

У Гостиного двора в Петербурге задерживают активистов, которые вышли на одиночные пикеты против законопроектов Елены Мизулиной.



Как днём 18 июля пишет «МБХ Медиа», к 14.30 правоохранители прервали акцию шести активистов. По данным проекта Avtozak Live, к 15 часам в актозаках оказались десять человек. Их везут в 26 и 28 отделы полиции.

Горожане вышли на пикеты против законопроекта, по которому в России людям, сменившим пол, запрещено заключать браки и усыновлять детей. Таким образом автор идеи Елена Мизулина предлагает усовершенствовать Семейный кодекс.