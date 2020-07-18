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18.07.2020 15:05
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У Гостиного двора идут задержания. Пикетчики выступают против запрета вступать в брак трансгендерным людям

У Гостиного двора в Петербурге задерживают активистов, которые вышли на одиночные пикеты против законопроектов Елены Мизулиной.

Как днём 18 июля пишет «МБХ Медиа», к 14.30 правоохранители прервали акцию шести активистов. По данным проекта Avtozak Live, к 15 часам в актозаках оказались десять человек. Их везут в 26 и 28 отделы полиции.

Горожане вышли на пикеты против законопроекта, по которому в России людям, сменившим пол, запрещено заключать браки и усыновлять детей. Таким образом автор идеи Елена Мизулина предлагает усовершенствовать Семейный кодекс.

Аналогичные акции протеста в субботу проходят в Москве у здания Госдумы. В обоих городах задержаны 20 человек.

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Комментарии (15)

Borze
Сын депутата Госдумы Мизулиной Николай женился в США на мужчине 14 Июля 2015 Избранником отпрыска главы комитета по вопросам семьи и брака, по сообщениям прессы, стал сын экс-министра образования Андрей Фурсенко. Брак был зарегистрирован в Сиэтле.

Источник: https://mc.bk55.ru/news/article/7483/
ussr_5e4d4b41561db
скрытые трансгендеры задерживают официальных? курам на смех =)
Camlann
Очень было бы любопытно пообщаться с пикетчиком в защиту трансгендеров и прочих скорбных главою. Спросить у него, где можно записаться на участие в пикете, нужно ли для этого быть гомосексуалом (или это не существенно), какова почасовая ставка? Доплачивают ли за арест, за то, что попал в видеоряд?
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