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18.07.2020 14:59
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Посольство проверяет информацию о россиянах на борту танкера, захваченного пиратами в Нигерии

Посольство России в Нигерии проверяет сведения о захвате в Гвинейском заливе танкера с российскими гражданами на борту. Об этом 18 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию в Абудже.

«Посольство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, посольство проверяет эту информацию», — сообщили в дипмиссии на вопрос о присутствии граждан России на захваченном судне.

Вечером 17 июля стало известно, что пираты в Гвинейском заливе захватили танкер Curacao Trader и взяли в заложники 15 членов экипажа, среди которых могут быть россияне и украинцы. По данным местных СМИ, на борт поднялись 8 вооруженных человек. Обычно разбойники захватывают моряков и требуют за них выкуп.

Как сообщают украинские СМИ, посольства Украины в Нигерии и Греции также проверяют информацию о наличии граждан страны среди заложников.

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Комментарии (1)

hal9000
Да не дадут за них ниче..говорю надо было танкер распилить и на металл сдать..эти россияне и украинцы сами пираты...
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