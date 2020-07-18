Посольство проверяет информацию о россиянах на борту танкера, захваченного пиратами в Нигерии

Посольство России в Нигерии проверяет сведения о захвате в Гвинейском заливе танкера с российскими гражданами на борту. Об этом 18 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию в Абудже.



«Посольство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, посольство проверяет эту информацию», — сообщили в дипмиссии на вопрос о присутствии граждан России на захваченном судне.

Вечером 17 июля стало известно, что пираты в Гвинейском заливе захватили танкер Curacao Trader и взяли в заложники 15 членов экипажа, среди которых могут быть россияне и украинцы. По данным местных СМИ, на борт поднялись 8 вооруженных человек. Обычно разбойники захватывают моряков и требуют за них выкуп.