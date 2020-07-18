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18.07.2020 14:50
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Полмиллиона ради жизни родных отдали мошенницам петербургские пенсионеры. Просительницы двигались от дома к дому

Двух женщин, которым всего за одно утро удалось разбогатеть на полмиллиона рублей, у станции метро «Звёздная» в Петербурге задержала полиция. Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, 32-летнюю и 44-летнюю напарниц отправили в изолятор. Со специалистами им предстоит поделиться тайнами переговоров и убеждения.

Женщин подозревают в том, что одна из них днём 14 июля подошла к пожилой петербурженке на Ленинском проспекте, представилась дальней родственницей и попросила одолжить денег на срочную операцию. Пенсионерка согласилась и достала из тайника 120 тысяч рублей. Точно так спасти родных без раздумий в тот же день согласился и пенсионер из соседнего дома. С незнакомкой он прошёл к банкомату и снял с карты 480 тысяч рублей. Племянница «Ирина» быстро поблагодарила за щедрость и скрылась.

Напросившиеся в родственницы к потерпевшим сами нигде не работают. Они приехали из Молдовы, на миграционном учёте не состоят.

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Комментарии (1)

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