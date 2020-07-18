В Финском заливе столкнулись два аквабайка. Один из водителей сильно пострадал

Столкновение двух аквабайков в Финском заливе закончилось серьезными травмами для москвича. Гидроциклиста спасли и госпитализировали.



Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, авария произошла накануне днем у форта «Константин» в акватории Кронштадта, где один аквабайк врезался в другой. Пострадал мужчина 47 лет, которого доставили на берег и передали медикам.



По предварительной информации, он получил ушибы, многочисленные переломы и травму живота. Известно, что пострадавший живет в Москве.



Обстоятельства аварии уточняются.

