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18.07.2020 14:40
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В Финском заливе столкнулись два аквабайка. Один из водителей сильно пострадал

Столкновение двух аквабайков в Финском заливе закончилось серьезными травмами для москвича. Гидроциклиста спасли и госпитализировали.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, авария произошла накануне днем у форта «Константин» в акватории Кронштадта, где один аквабайк врезался в другой. Пострадал мужчина 47 лет, которого доставили на берег и передали медикам.

По предварительной информации, он получил ушибы, многочисленные переломы и травму живота. Известно, что пострадавший живет в Москве.

Обстоятельства аварии уточняются.

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