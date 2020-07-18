FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.07.2020 14:23
6
Печать

СМИ: В Москве найдено тело блогера и психотерапевта из Петербурга

Тело популярного блогера и психотерапевта из Петербурга обнаружили в элитном отеле в центре Москвы 18 июля. Как сообщают СМИ, речь идет об Анне Амбарцумян.

По данным телеканала РЕН-ТВ, девушку 27 лет через пять часов после смерти обнаружили в номере пятизвездочного отеля на Неглинной улице. Рядом с телом лежали упаковки от обезболивающих таблеток.

В Петербурге она проживала на набережной реки Карповки. Девушка выступала в качестве эксперта на различных ток-шоу на телевидении, а также вела популярный блог в Instagram — на него подписаны 367 тысяч человек.

Официального комментария от правоохранительных органов пока не поступало.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

260982941
Девочка не понимала, с кем и с чем играла. Финал немного предсказуем...
🍔 🐷Набpaли лишний вec на самоизoляции? Избaвиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/slimdt
Nafanka
Чего они все в Москву-то помирать едут- хоть миллионеры, хоть фигуристы, хоть психотерапевты?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний