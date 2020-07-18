СМИ: В Москве найдено тело блогера и психотерапевта из Петербурга

Тело популярного блогера и психотерапевта из Петербурга обнаружили в элитном отеле в центре Москвы 18 июля. Как сообщают СМИ, речь идет об Анне Амбарцумян.



По данным телеканала РЕН-ТВ, девушку 27 лет через пять часов после смерти обнаружили в номере пятизвездочного отеля на Неглинной улице. Рядом с телом лежали упаковки от обезболивающих таблеток.



В Петербурге она проживала на набережной реки Карповки. Девушка выступала в качестве эксперта на различных ток-шоу на телевидении, а также вела популярный блог в Instagram — на него подписаны 367 тысяч человек.

