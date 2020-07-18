«Церкви должны быть сохранены такими, какие они есть». Верховный муфтий Египта вступился за Святую Софию

Верховный муфтий Египта Шауки Алям выступил против превращения собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть. Он отметил, что представителям различных религий необходимо сохранять свои уникальные особенности.



«Церкви должны быть сохранены такими, какие они есть, и не превращены в мечети, как и мечети нельзя переделывать в церкви, - сказал он. - У нас в истории Египта такого не было. Нам велено сохранять церкви и не запрещено строить христианские соборы на средства мусульман», - цитирует 18 июля муфтия ТАСС со ссылкой на телеканал Sada el Balad.

