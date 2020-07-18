«Церкви должны быть сохранены такими, какие они есть». Верховный муфтий Египта вступился за Святую Софию
Верховный муфтий Египта Шауки Алям выступил против превращения собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть. Он отметил, что представителям различных религий необходимо сохранять свои уникальные особенности.
«Церкви должны быть сохранены такими, какие они есть, и не превращены в мечети, как и мечети нельзя переделывать в церкви, - сказал он. - У нас в истории Египта такого не было. Нам велено сохранять церкви и не запрещено строить христианские соборы на средства мусульман», - цитирует 18 июля муфтия ТАСС со ссылкой на телеканал Sada el Balad.
Верховный муфтий напомнил, что ислам запрещает разрушать храмы и убивать монахов. По его словам, к местам поклонения необходимо относиться уважительно. Муфтий отметил, что в Египте, Ираке и Сирии процветали цивилизации фараонов, римлян и персов, но никто не разрушал храмы или скульптуры.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Русская православная церковь назвала событие «безрадостным» и выразила сожаление. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны получило соответствующие разъяснения о том, как дальше будет осуществляться доступ к святыне, и отметил, что вход теперь будет бесплатным. Статус объекта ЮНЕСКО никуда не денется.
Софийский собор был возведен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана, впоследствии стал мечетью. Статус музея ему присвоил Ататюрк в 1935 году.