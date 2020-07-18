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18.07.2020 13:38
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Полтора года в бегах завершились в полиции. На Васильевском задержали скрывавшегося из-за двух граммов наркотика и уставшего непрерывно сидеть

Год в бегах завершился в полиции. На Васильевском острове задержали скрывавшегося из-за двух граммов наркотиков и уставшего непрерывно сидеть

Задержанием посреди дня завершилась история беглого петербуржца, который больше полутора лет скрывался от полицицейских. С правоохранителями горожанин встретился в октябре 2018 года, когда у него нашли 1.91 грамма синтетического запрещённого вещества. Он получил подписку о невыезде, а через год исчез со всех радаров.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, беглец скрывался от суда. Хотя наркотики он хранил без цели сбыта, а для себя, рисковать свободой не стал. В биографии мужчины – больше десяти уголовных дел, в последний раз 3 года колонии он получил в 2014 году за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление запрещённых веществ.

В пятницу вечером петербуржца остановили на Малом проспекте В.О., 22, недалеко от его собственной квартиры. Мужчина арестован и ждёт следствия.

Как сообщили в ГУ МВД, злоумышленник был доставлен в полицию Выборгского района Петербурга для последующего этапирования в изолятор временного содержания

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