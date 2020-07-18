Устремившиеся за город петербуржцы встали в пробки на Западном скоростном диаметре. Днем 18 июля от обилия машин «покраснел» участок от улицы Савушкина до КАД. По данным «Яндекса», там собрались две пробки примерно по 350 м каждая.



Первый затор начинается от Богатырского проспекта. Там, по словам очевидцев, в левой полосе столкнулись Opel и Smart. Вторая пробка собралась между Каменкой и Черной речкой. По словам читателя «Фонтанки», ситуацию на этом участке усугубила еще одна авария. К тому же, будки оплаты проезда не справляются с большим количеством автомобилей.