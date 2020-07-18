Свидетелем бойкой торговли у станции метро «Удельная» в Петербурге стал читатель «Фонтанки» Дмитрий ранним утром 18 июля. Пикантность ситуации заключается в месте, которые выбрали не поместившиеся на знаменитой барахолке продавцы.



Как сообщил читатель, коробейники развернулись с половины седьмого утра прямо перед зданием Роспотребнадзора на Удельном проспекте, 20. Парковка ведомства и поликлиники по соседству оказалась заставлена автомобилями продавцов.