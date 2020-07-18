FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.07.2020 13:21
8
Печать

На «Удельной» блошиный рынок развернули перед входом в Роспотребнадзор

Свидетелем бойкой торговли у станции метро «Удельная» в Петербурге стал читатель «Фонтанки» Дмитрий ранним утром 18 июля. Пикантность ситуации заключается в месте, которые выбрали не поместившиеся на знаменитой барахолке продавцы.

Как сообщил читатель, коробейники развернулись с половины седьмого утра прямо перед зданием Роспотребнадзора на Удельном проспекте, 20. Парковка ведомства и поликлиники по соседству оказалась заставлена автомобилями продавцов.

автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий

Специалисты Роспотребнадзора могли бы оценить качество товаров, а также соблюдение коронавирусных ограничений, но суббота для них выходной день. Читатель добавил, что на место вызвали полицию, что не слишком испугало торговцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Урус-Баши
В Парижике блошиный рынок находится прямо в центре города. И у нас надо бы сделать так же. Много мест пустует и пропадает зря. "Апраху" можно восстановить в стиле 90-х годов, прогнав иностранных продавцов.
Гражданкa
на пустыре на Фермском и раньше-то место было небесплатное, даже на земле на подстилочке, а теперь, сообщают, там ремонт, все обустраивается прилавками, поэтому никто из барахольной бедноты там свой товар торговать не будет
kapitanu
на пустыре не чего не не продашь. а людям (бедным) надо жить. Не хотим рынков . Пеньси увеличти
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний