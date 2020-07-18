Сорвавшийся с крыши на Московском шоссе не был рабочим. Фонд капремонта подключился к проверке инцидента.

Человек, упавший с крыши дома 6 по Московскому шоссе, не был сотрудником подрядной организации, выполняющей замену кровли. Об этом 18 июля сообщили «Фонтанке» в Фонде капитального ремонта, по заказу которого проводятся работы.



Трагедия произошла 17 июля в нерабочее время, около 19:30. Кем был мужчина, как он попал на крышу 11-этажного дома и с какой целью, выясняют в ходе совместной проверки сотрудники Фонда, ТСЖ и администрации Московского района.

О происшествии накануне сообщили в правоохранительных органах. Вместе с сотрудниками полиции на месте работали медики. Пострадавший скончался от полученных травм.