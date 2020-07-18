Актёр Александр Половцев стал продавцом в благотворительном магазине

Благотворительный магазин «БлагоДаря» является частью одноимённого сервиса. Интернет-сервис «БлагоДаря» заработал в июле 2016 года при поддержке санкт-петербургского Детского хосписа. Спустя год создатели открыли офлайн- магазин в центре города. Здесь выставлены на продажу вещи, которые жертвуют горожане – от игрушек до брендовой одежды и техники.

Петербургский благотворительный магазин «БлагоДаря» отпраздновал свой третий день рождения. Поздравил команду магазина актёр Александр Половцев. И не просто поздравил, а стал продавцом.

«Наш магазин принимает вещи у горожан, продаёт их, а вырученные средства отправляет в благотворительные фонды. Причем даритель сам выбирает, в какой фонд будут перечислены деньги, вырученные с продажи», - поясняет руководитель проекта Елена Гаенко.



17 июля магазину исполнилось 3 года. А месяцем раньше интернет-сервис отметил четырёхлетие. За это время в различные благотворительные фонды было перечислено более 7 млн рублей. Среди партнеров «БлагоДаря» более 50-ти благотворительных организаций, которые занимаются помощью детям, взрослым, пожилым людям, защитой окружающей среды, помощью бездомным животным и многим другим.



Поздравить команду «БлагоДаря» пришёл заслуженный артист России, любимый миллионами зрителей Александр Половцев. Он не просто поздравил с праздником, а встал за прилавок, чтобы поработать продавцом и помочь покупателям выбрать нужные им вещи. Из его рук постоянные дарители и покупатели также получили грамоты и подарки.



«Добро не просто всегда возвращается, оно делает лучше нас самих и мир вокруг. Помогая другим, мы всегда чувствуем, что делаем важное дело и поступаем правильно. Тем более пользоваться с магазином «БлагоДаря» очень просто: не нужно тратить время, силы, деньги. Достаточно собрать хорошие вещи, которые вам уже не нужны, отдать в магазин и выбрать фонд, в который отправятся средства от их продажи», - сказал Александр Половцев и призвал всех присоединяться к добрым делам.