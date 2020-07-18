Лжеминёры не дали отдохнуть Пулково. После субботних сообщений на электронную почту проверяют самолёты и терминал

Лжеминёры в очередной раз сбили режим работы аэропорта Пулково. После сообщений от анонимов 18 июля проходить повторную проверку и ждать, когда службы осмотрят воздушное судно, пришлось пассажирам рейса из Петербурга в Калининград. Специалисты осматривают и терминал.



«Сели в самолёт, нас отбуксировали. Командир сообщил, что это связано с проблемами технической эксплуатации. Они прямо не говорят, но я спросила представителей авиакомпании: «Лжеминёры?». Они сказали: «Вы угадали». Сейчас прошли повторный осмотр. Сидим, ждём указаний», — поделилась с «Фонтанкой» читательница Екатерина. По её словам, отправиться в Калининград пассажиры «Уральских авиалиний» должны были в 11.15. Судя по табло аэропорта, процесс проверки занял около 30 минут, вылет перенесли на 11.45.