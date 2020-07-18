Лжеминёры не дали отдохнуть Пулково. После субботних сообщений на электронную почту проверяют самолёты и терминал
Лжеминёры в очередной раз сбили режим работы аэропорта Пулково. После сообщений от анонимов 18 июля проходить повторную проверку и ждать, когда службы осмотрят воздушное судно, пришлось пассажирам рейса из Петербурга в Калининград. Специалисты осматривают и терминал.
«Сели в самолёт, нас отбуксировали. Командир сообщил, что это связано с проблемами технической эксплуатации. Они прямо не говорят, но я спросила представителей авиакомпании: «Лжеминёры?». Они сказали: «Вы угадали». Сейчас прошли повторный осмотр. Сидим, ждём указаний», — поделилась с «Фонтанкой» читательница Екатерина. По её словам, отправиться в Калининград пассажиры «Уральских авиалиний» должны были в 11.15. Судя по табло аэропорта, процесс проверки занял около 30 минут, вылет перенесли на 11.45.
В пресс-службе Пулково корреспонденту пояснили, что сообщения о возможном минировании самолётов и здания поступило на электронную почту. «В данный момент проводится проверка силами полиции и САБ согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», — заявили тут.
Возвращать лайнеры и искать опасные предметы службам в Пулково также пришлось 14, 15 и 17 июля.