По данным мэрии Хабаровска, в субботней акции протеста в поддержку губернатора Сергея Фургала приняли участие до 10 тыс. человек. Об этом 18 июля сообщает портал городской администрации.

«В самом начале на него (несанкционированный митинг) вышли до 10 тысяч человек — на 30% меньше, чем в прошлые выходные», — заявили в пресс-службе мэрии. Информационное сообщение сопровождается комментарием, что во время шествия по центральным улицам колонна «изрядно поредела». Настолько, что после шествия на площадь Ленина вернулись «около 300 человек».

При этом, по данным местных СМИ, в митинге 18 июля приняли участие несколько десятков тысяч человек. По разным оценкам, на улицы вышли от 15 до 30 тыс. человек . « Коммерсантъ » сообщает, что в самый пиковый момент в колонне могло находиться до 50 тыс. человек.

Полиция в происходящее не вмешивалась, только раздавала митингующим медицинские маски. «В ответ участники акции с большим позитивом отнеслись к работе стражей правопорядка, демонстрируя плакаты с надписями «Я/МЫ полиция Хабаровска», — сказано в сообщении мэрии. В нем же отношение полиции называется «лояльным», а поведение митингующих «ответственным».

На несогласованном митинге никого не задержали.

Портал Dvhab.ru сообщает, что сегодняшняя акция протеста еще может продолжиться. Горожане решили спрятаться в тени и подождать, пока снизится температура воздуха. До этого они провели на улице более 4 часов в 30-градусную жару.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. Он избирался от ЛДПР на выборах в 2018 году и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Фургал — наш выбор», «Фургала отстоим».