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18.07.2020 12:15
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В Москве найдена мертвой фигуристка Екатерина Александровская. Рядом с телом была записка

Тело чемпионки мира среди юниоров фигуристки Екатерины Александровской обнаружили в Москве 18 июля. По предварительной информации, причина смерти не криминальная.

«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Она оставила записку со словом «люблю»», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник агентства отметил, что у девушки были психологические проблемы после перенесенной травмы.

Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года. В последняя время выступала за Австралию в паре со спортсменом Харли Уиндзором. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре, в том же году пара победила в юниорском финале Гран-при. Фигуристы дважды становились чемпионами Австралии (в 2017-м и 2019 годах).

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Комментарии (13)

dragvs
Не смогли спасти, увы...
Asus
Любовь, требует отваги и смелости и быть сильным человеком. В чем не сомневаюсь в Екатерине Александровской. Очень жаль Катю.
Korzen
hal9000
Ну насчет тенниса ты не прав, гораздо скучнее смотреть рашинский футбольный матч без голов
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