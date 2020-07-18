В Москве найдена мертвой фигуристка Екатерина Александровская. Рядом с телом была записка
Тело чемпионки мира среди юниоров фигуристки Екатерины Александровской обнаружили в Москве 18 июля. По предварительной информации, причина смерти не криминальная.
«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Она оставила записку со словом «люблю»», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник агентства отметил, что у девушки были психологические проблемы после перенесенной травмы.
Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года. В последняя время выступала за Австралию в паре со спортсменом Харли Уиндзором. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре, в том же году пара победила в юниорском финале Гран-при. Фигуристы дважды становились чемпионами Австралии (в 2017-м и 2019 годах).