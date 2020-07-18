Лишенный церковным судом священнического сана опальный схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре благословил на «ратный подвиг» бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, ранее судимого за попытку организации переворота в России.

«Бог да благословит вас на ратный подвиг, чтобы вы донесли правду до русского народа. До офицеров, солдат нашей многострадальной родины», — говорит отец Сергий на видео, опубликованном на ютуб-канале его пресс-секретаря Всеволода Могучева.

В ролике Квачков признается, что пришел к вере «не очень рано», и призывает «приступить к созданию воинства Христова» для борьбы за освобождение России. Это его объединяет с отцом Сергием, который «призвал народ к духовному восстанию за веру, царя и отечество».



«Долгие годы я слышал от православных (и не очень) соратников, что надо подниматься на освобождение, — заявил экс-полковник. — Но как можно идти на такую вещь, как изменение государственного строя в России, без благословения? Теперь это препятствие снято, в России есть такой человек [который благословит], — это отец Сергий».

Как сообщает портал Е1, Сергий возглавил альтернативный крестный ход, который прошел в ночь с 16 на 17 июля в Среднеуральском женском монастыре. Полковник Квачков приехал поддержать своего духовного наставника.

Фото: скриншот с сайта YouTube

На прошлой неделе схиигумен потребовал от Владимира Путина передать ему на три дня президентские полномочия, чтобы он навел в России порядок.

На прошлой неделе церковный суд лишил схиигумена сана из-за его роликов в YouTube, проповеди с критикой в адрес церкви были сочтены недостойными звания священнослужителя. Решение не вступит в силу, пока его не подпишет патриарх. Схиигумен также был оштрафован на 90 тысяч рублей за нарушение административного кодекса, а именно распространение в интернете фейков о коронавирусе.