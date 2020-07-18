Петербуржец устроил стрельбу во время ссоры. Огненные аргументы заинтересовали полицию

Горожанин, который восемь раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента во время ссоры на проспекте Маршала Жукова, 41, ответит за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, уголовное дело по статье 115 УК РФ в биографии 39-летнего петербуржца появилось накануне.



Сообщение о стрельбе в Красносельском районе в полицию поступило 16 июля. Как выяснилось, оружие стало последним аргументом в перепалке двух мужчин: агрессор целился в грудь и попал. Пострадавшего передали медикам с непроникающими ранениями.