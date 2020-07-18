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18.07.2020 11:38
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Петербуржец устроил стрельбу во время ссоры. Огненные аргументы заинтересовали полицию

Горожанин, который восемь раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента во время ссоры на проспекте Маршала Жукова, 41, ответит за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, уголовное дело по статье 115 УК РФ в биографии 39-летнего петербуржца появилось накануне.

Сообщение о стрельбе в Красносельском районе в полицию поступило 16 июля. Как выяснилось, оружие стало последним аргументом в перепалке двух мужчин: агрессор целился в грудь и попал. Пострадавшего передали медикам с непроникающими ранениями.

Со стрелка 17 июля взяли подписку о невыезде. Ему грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

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Комментарии (1)

syshsun
Человек со стволом в кармане,ну просто обязан его куда-то применить.
Не будь его,возможно и конфликта не было.А так каждый плюгаш,мнит себя рэмбой.
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