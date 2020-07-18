«Хотел залезть обратно, не смог». В ночном пожаре в Колпино погибли двое, еще один сорвался с карниза в попытке спастись
В Петербурге два человека погибли в ночном пожаре в многоэтажке в Колпино. Ещё один человек попытался спастись, повис на карнизе дома на Трудящихся, 4, но не удержался и упал с девятого этажа. Как 18 июля рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС, мужчина сильно пострадал.
О возгорании спасателям очевидцы сообщили около 2.30 ночи. Видео происходящего они выложили в социальных сетях. На роликах видно, что пламя вырывается из окон квартиры, отблески видны жителям соседних кварталов.
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«Это очень страшно. Просто весь двор в дыму, я не понимаю, крыша это горит или что», — описала происходящее одна из петербурженок.
«Человек, спасаясь от огня, повис на карнизе окна квартиры на последнем этаже, долго провисеть не смог, хотел залезть обратно, но не смог или было слишком жарко, пришлось падать», — добавили другие очевидцы.
Сейчас мужчина находится в реанимации. Он получил травму груди, живота и ожоги 1–2 степеней.
По данным МЧС, в доме полностью выгорела однокомнатная квартира. Пожар потушили к пяти часам утра силами 24 человек и шести единиц техники.