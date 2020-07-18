В Петербурге два человека погибли в ночном пожаре в многоэтажке в Колпино. Ещё один человек попытался спастись, повис на карнизе дома на Трудящихся, 4, но не удержался и упал с девятого этажа. Как 18 июля рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС, мужчина сильно пострадал.



О возгорании спасателям очевидцы сообщили около 2.30 ночи. Видео происходящего они выложили в социальных сетях. На роликах видно, что пламя вырывается из окон квартиры, отблески видны жителям соседних кварталов.