Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. Но бумажные все равно придется сохранить

Россияне с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу по электронным трудовым книжкам. Постановление 18 июля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Электронная форма трудовой книжки — почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приёма и увольнения, причине прекращения трудового договора», — сказано на сайте кабмина.

Граждане должны до 31 декабря 2020 года определиться, хотят они использовать бумажный или цифровой вариант, и сообщить об этом работодателю. Во втором случае бумажная книжка выдается на руки и хранится у сотрудника — записи в электронной версии будут фиксироваться, только начиная с 2020 года. Посмотреть их можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.