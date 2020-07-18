Жители Хабаровска снова вышли требовать освобождения Фургала. На митинг собрались десятки тысяч человек

Фото: скриншот Twitter / @Segozavr

В Хабаровске прошла седьмая по счету несанкционированная акция в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. К зданию правительства на площади Ленина вышли, как утверждают СМИ, от 15 до 30 тысяч человек. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.



Митинг начался с шествия по центральным улицам города. На них были замечены автомобили, приехавшие из Амурска и Комсомольска-на-Амуре. В последнем в эти часы также проходила акция солидарности с Хабаровском.

Участники шествия подошли к зданию правительства края с криками: «Свободу!». Позже они двинулись к зданию местной администрации и потребовали, чтобы к ним вышел мэр города Сергей Кравчук. «Мы пришли сами», — обращались к нему митингующие. Вход в мэрию им преградили сотрудники полиции. После этого горожане снова вернулись на Площадь Ленина.

Люди снова на площади. 4 часа 20 минут идёт митинг pic.twitter.com/EBfqHIztHd — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 18, 2020

Люди вышли на митинг, несмотря на 30-градусную жару. Из-за нее кому-то из участников стало плохо, другие спрятались в тени. Не испугали хабаровчан и сообщения СМИ о росте заболеваемости коронавирусом в регионе и многотысячных штрафах.



Хабаровск. 18.07.2020.

Опять никто не пришел. pic.twitter.com/XbXa9Q1YpF — Гурьянов Сергей (@Segozavr) July 18, 2020

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в «в местах массового скопления людей».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. Он избирался от ЛДПР на выборах в 2018 году и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. СКР заявил о якобы неопровержимых доказательствах причастности Фургала. Сам губернатор все обвинения отвергает.



После ареста Сергея Фургала хабаровчане стали выходить на акции протеста.