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18.07.2020 11:07
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Жители Хабаровска снова вышли требовать освобождения Фургала. На митинг собрались десятки тысяч человек

Фото: скриншот Twitter / @Segozavr

В Хабаровске прошла седьмая по счету несанкционированная акция в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. К зданию правительства на площади Ленина вышли, как утверждают СМИ, от 15 до 30 тысяч человек. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.

Митинг начался с шествия по центральным улицам города. На них были замечены автомобили, приехавшие из Амурска и Комсомольска-на-Амуре. В последнем в эти часы также проходила акция солидарности с Хабаровском.

Участники шествия подошли к зданию правительства края с криками: «Свободу!». Позже они двинулись к зданию местной администрации и потребовали, чтобы к ним вышел мэр города Сергей Кравчук. «Мы пришли сами», — обращались к нему митингующие. Вход в мэрию им преградили сотрудники полиции. После этого горожане снова вернулись на Площадь Ленина.

Люди вышли на митинг, несмотря на 30-градусную жару. Из-за нее кому-то из участников стало плохо, другие спрятались в тени. Не испугали хабаровчан и сообщения СМИ о росте заболеваемости коронавирусом в регионе и многотысячных штрафах.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в «в местах массового скопления людей».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. Он избирался от ЛДПР на выборах в 2018 году и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. СКР заявил о якобы неопровержимых доказательствах причастности Фургала. Сам губернатор все обвинения отвергает.

После ареста Сергея Фургала хабаровчане стали выходить на акции протеста.

Фото: скриншот Twitter / @Segozavr

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Комментарии (46)

margo1957@rambler.ru
Молодцы. Отстаивают свои права. Кого выбрали того и хотят. Это нормально. Стыдно. Что эта ситуацию лучше освещает западные СМИ. А наши молчат. А что же Маргарита Симонян молчит ?
Печенеги и половцы
Боты по фене ботают. Хабаровчанам респект и Уважение!!!
261738401
Митинг в защиту возможнго убийцы - это сильно.

Интересно, у либерастов хоть один герой, не связазанный с криминалом, имеется?
:)))
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