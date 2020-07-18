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18.07.2020 00:27
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Смертность от коронавируса в Москве остается на одном уровне. За сутки скончались 14 человек

За последние сутки в Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом 18 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 4285 человек. Отметим, смертность в Москве остается на одном уровне — накануне сообщалось о гибели 13-ти человек.

Напомним, по данным на утро 17 июля, всего в России от коронавируса умерли 12123 человека, из них 1728 в Петербурге.

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Комментарии (1)

Hans-Christian
Да не остаётся смертность на одном уровне. Нарисованные придуманные картинки остаются на одном уровне.
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