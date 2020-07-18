Смертность от коронавируса в Москве остается на одном уровне. За сутки скончались 14 человек

За последние сутки в Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом 18 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 4285 человек. Отметим, смертность в Москве остается на одном уровне — накануне сообщалось о гибели 13-ти человек.



Напомним, по данным на утро 17 июля, всего в России от коронавируса умерли 12123 человека, из них 1728 в Петербурге.

