Конкурс «Мисс SUP — 2020»: Стань лучшей девушкой с веслом!

Стартовал самый жаркий конкурс фестиваля «Фонтанка-SUP» — «Мисс SUP — 2020». За звание победительницы может побороться любая участница, которая отправит заявку до 26 июля. Рассказываем, как это сделать.

Фото: «Фонтанка.ру»

Что нужно, чтобы принять участие в конкурсе? Пройти регистрацию на сайте фестиваля С 18 по 26 июля отправить в сообщении группы фестиваля в ВК: — свою фотографию с пометкой MISS SUP-2020 (приветствуется наличие в кадре доски для SUP — сёрфинга), ширина фото не менее 800 и не более 2000 пикселей, снимки должны быть горизонтальные) — контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) Как проводится «Мисс SUP» в этом году? 1 этап. Полуфинал 26 июля фотографии участниц будут выложены на сайт «Фонтанка.ру» и начнется открытое голосование. Отдать свои голоса за понравившихся участниц можно будет с 26 июля по 6 августа включительно. По результатам будут отобраны 10 претенденток на победу, которые примут участие во втором этапе конкурса.

2 этап. Финал. Дефиле В день фестиваля 8 августа состоится заключительный этап конкурса «Мисс SUP — 2020». После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, 10 финалисток примут участие в импровизированном дефиле на главной сцене Фестиваля, по итогам которого экспертное жюри выберет самую яркую девушку на SUPе в этом году — обладательницу главного приза номинации и титула «Мисс SUP — 2020»! Победительница получит ценный подарок от друзей и партнеров фестиваля. Остальные финалистки получат поощрительные призы от организаторов и партнёров.

О других номинациях (их в этом году — десять!) читайте здесь. Вся уточняющая информация, маршрут и тайминг, подробности о конкурсах будут опубликованы позже на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях события. «ВКонтакте»

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Напомним, что в этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.



«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.

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