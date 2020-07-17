ВОЗ: В мире зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала, что за последние 24 часа в мире выявлено более 237 тысяч новых случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные на её официальном сайте 17 июля. Это очередной рекордный прирост за сутки с начала пандемии.
Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в мире достигло 13,6 млн человек. В свою очередь, показатель смертности от новой инфекции преодолел отметку в 585,7 тысячи.
Как ранее писала «Фонтанка», в прошлый раз рекордный прирост был зафиксирован 12 июля. Тогда ВОЗ сообщала, что за сутки выявлено 230 тыс. новых носителей COVID-19.
В России на сегодняшний день известно о 759 203 заболевших коронавирусом, выздоровели 539 373 жителей страны, скончались — 12 123.