ВОЗ: В мире зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала, что за последние 24 часа в мире выявлено более 237 тысяч новых случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные на её официальном сайте 17 июля. Это очередной рекордный прирост за сутки с начала пандемии.



Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в мире достигло 13,6 млн человек. В свою очередь, показатель смертности от новой инфекции преодолел отметку в 585,7 тысячи.



Как ранее писала «Фонтанка», в прошлый раз рекордный прирост был зафиксирован 12 июля. Тогда ВОЗ сообщала, что за сутки выявлено 230 тыс. новых носителей COVID-19.

