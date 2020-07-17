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17.07.2020 23:42
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Пираты атаковали танкер у берегов Нигерии. Похищены 15 человек, среди них могут быть россияне и украинцы

У берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты атаковали танкер Curacao Trader. Как сообщает вечером 17 июля ТАСС со ссылкой на данные портала Dryad Global, они взяли в заложники 15 человек — среди них, по предварительной информации, есть граждане России и Украины.

Судно шло под флагом Либерии, атака произошла в 210 милях от берегов Нигерии. По данным Dryad Global, на борт поднялись восемь вооруженных пиратов.

Отметим, Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом среди морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Разбойники обычно действуют по следующей схеме: захватывают членов экипажа в заложники и требуют за них выкуп. В 2019 году, по подсчетам Международного морского бюро, 90% похищений приходилось на Гвинейский залив.

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Комментарии (2)

hal9000
Да проще экипаж связать..и собрать там цвет мет..сдать это все дело на чермет..чем ждать пока там за них заплатят..за них много не дадут
dimi3
А что, торговый суда вообще не имеют права иметь на борту стрелкового оружия???
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