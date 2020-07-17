Петербурженка госпитализирована с места ДТП в Адмиралтейском районе. Она попала в больницу, несмотря на то, что следовала разметке. Об этом 17 июля сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.



По предварительной информации, авария произошла около восьми вечера на 7-й Красноармейской улице. Автомобиль Renault под управлением 34-летнего водителя сбил 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Как уточнили представители ведомства, светофора на данном участке дороги нет.

