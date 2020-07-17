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17.07.2020 22:57
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С пешеходного перехода на Красноармейской госпитализировали женщину. Перейти дорогу ей не дало такси

Петербурженка госпитализирована с места ДТП в Адмиралтейском районе. Она попала в больницу, несмотря на то, что следовала разметке. Об этом 17 июля сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла около восьми вечера на 7-й Красноармейской улице. Автомобиль Renault под управлением 34-летнего водителя сбил 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Как уточнили представители ведомства, светофора на данном участке дороги нет.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у неё тяжёлые травмы.

Участвовавшая в аварии машина брендирована, на ней содержится надпись «Яндекс.Такси». Об этом свидетельствует видеозапись, сделанная сотрудниками дорожной полиции на месте ДТП. На опубликованных кадрах также видно, что удар, скорее всего, пришёлся на лобовое стекло. Проводится проверка.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (4)

hal9000
На самом деле действенное когда выходишь к переходу и кто то быстро проезжает..надо тупо кинутся в него камнем..полюбому остановится..и дальше по башке ему долбить...
Киркор_Филиппов
Когда выходишь из своей квартиры десять раз убедись, что все в порядке.
dimi3
Во-первых, все СМИ, которые пишут о ДТП с пешеходами, должны ( для блага последних), просвещать их, что нельзя выходить на дорогу, не посмотрев на наличие транспорта в их направлении. Молодежь так часто поступает чисто демонстративно. Водитель будет сидеть, если чо, а ты лежать, и, если повезет, не под землей))
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