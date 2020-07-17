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17.07.2020 22:42
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Мишустин сказал Лукашенко, что вирус в Белоруссии не такой заразный. Тот заявил, что российскому премьеру «повезло» переболеть

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске 17 июля отметил, что коронавирус в этой стране менее заразен, чем в России.

Видео со встречи политиков опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Оба масок не носят и по-дружески обнимаются. При этом Лукашенко говорит, что Мишустину «отчасти повезло» переболеть коронавирусом.

«Он сейчас не заболеет и никого не заразит», — подчеркнул белорусский президент. При этом посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил Лукашенко, что делает тест на коронавирус каждый день. Президент ему ответил, что не требует таких жертв.

«В Белоруссии вирус менее вирулентен», — сказал в ответ Мишустин.

«Вот! Понял?» — подытожил Лукашенко, смотря на Мезенцева.

Напомним, Михаил Мишустин заболел коронавирусом еще в конце апреля, лечился в больнице, был выписан 19 мая.

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