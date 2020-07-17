Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске 17 июля отметил, что коронавирус в этой стране менее заразен, чем в России.



Видео со встречи политиков опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Оба масок не носят и по-дружески обнимаются. При этом Лукашенко говорит, что Мишустину «отчасти повезло» переболеть коронавирусом.