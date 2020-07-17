FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +25
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 22:24
3
Печать

Рабочий сорвался с крыши дома на Московском шоссе. На месте работают полицейские и медики

Сотрудники полиции проверяют информацию о падении мужчины с высоты в Московском районе Петербурга. Об этом 17 июля «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по городу и области.

Как рассказали в полицейском главке, информация о случившемся поступила в 19:30. По предварительным данным, упал рабочий, который занимался заменой кровли на крыше 11-этажного здания. Проводится проверка. На месте происшествия также работает медик.

Как уточнили читатели «Фонтанки», инцидент произошёл по адресу Московское шоссе, 6. По их словам, от полученных травм мужчина скончался.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Эти чёртовы кровельщики никогда не пристёгиваются. Сколько раз говорили, не лазайте по карнизам без верёвок.
Asus
Это же надо на плоской крыше упасть. Видать сорвался при подъеме стройматериалов, как правило, не соблюдают техбезопасность.
Maria Usenko
Правила ТБ написаны кровью... но кому это интересно...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний