Рабочий сорвался с крыши дома на Московском шоссе. На месте работают полицейские и медики

Сотрудники полиции проверяют информацию о падении мужчины с высоты в Московском районе Петербурга. Об этом 17 июля «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по городу и области.



Как рассказали в полицейском главке, информация о случившемся поступила в 19:30. По предварительным данным, упал рабочий, который занимался заменой кровли на крыше 11-этажного здания. Проводится проверка. На месте происшествия также работает медик.

Как уточнили читатели «Фонтанки», инцидент произошёл по адресу Московское шоссе, 6. По их словам, от полученных травм мужчина скончался.