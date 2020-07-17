Росстат: Впервые со времен дефолта реальные доходы россиян упали на 8%. Более 18,5 млн человек получают меньше прожиточного минимума
Реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2020 года, на который пришёлся активный период пандемии коронавируса, сократились на 8%, следует из опубликованных 17 июля данных Росстата, которые проанализировал РБК.
Как пишет издание, в последний раз этот показатель падал сильнее после дефолта 1998 года. В 1999-м по итогам 12 месяцев падение составило 12,3%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и так далее), скорректированные на инфляцию. За всё первое полугодие 2020-го сокращение показателя составило 3,7%, добавляет РБК.
По данным статистического ведомства, средний доход населения в исследуемый период составил 32,8 тысячи рублей. При этом 18,6 млн человек (12,6% населения) живут с доходами ниже прожиточного минимума.
Напомним, ранее Росстат сообщил о рекордном уровне безработицы — в июне он составил 6,2% рабочей силы, или 4,6 млн человек.