FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +25
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 21:45
2
Печать

Совет по правам человека при президенте выступил против задержаний за одиночные пикеты. В автозаках шанс заразиться выше

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит Минюст разъяснить правовой статус понятия «массовый одиночный пикет», а также людей, которые стоят в очереди на такую акцию. Об этом говорится в докладе о соблюдении прав и свобод во время пандемии коронавируса, опубликованном 17 июля.

По мнению членов СПЧ, московская полиция слишком широко трактовала положение, которое запрещает массовые мероприятия в городе из-за пандемии. Речь идет о массовых задержаниях участников одиночных пикетов — например, в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, фигурантов дела «Нового величия» или Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.

В СПЧ указали, что задержания участников таких акций только увеличивали шанс заразиться коронавирусом — нахождение в переполненных автозаках в течение нескольких часов значительно опаснее самого пикетирования. Кроме того, некоторые эксперты СПЧ сомневаются в законности самих по себе ограничений, введенных во время пандемии. Они указывают, что Минюст 5 июня заявил, что все ограничения обоснованы. Однако в релизе ведомства ссылались на некие аналитические материалы, которые отсутствуют в открытом доступе. Минюст не ответил на запрос СПЧ с просьбой раскрыть источники информации.

Напомним, ранее в МВД разъяснили, почему задерживают участников одиночных пикетов — по мнению полицейских, люди нарушали коронавирусные ограничения. С этим не согласились в Союзе журналистов и СПЧ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

🍔 🐷Набpали лишний веc на самоизoляции? Избaвиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/slimdi
🍔 🐷Набрали лишний веc нa самoизoляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагpyзок! ➜ https://is.gd/slimdi
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний