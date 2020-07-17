Совет по правам человека при президенте выступил против задержаний за одиночные пикеты. В автозаках шанс заразиться выше
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит Минюст разъяснить правовой статус понятия «массовый одиночный пикет», а также людей, которые стоят в очереди на такую акцию. Об этом говорится в докладе о соблюдении прав и свобод во время пандемии коронавируса, опубликованном 17 июля.
По мнению членов СПЧ, московская полиция слишком широко трактовала положение, которое запрещает массовые мероприятия в городе из-за пандемии. Речь идет о массовых задержаниях участников одиночных пикетов — например, в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, фигурантов дела «Нового величия» или Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
В СПЧ указали, что задержания участников таких акций только увеличивали шанс заразиться коронавирусом — нахождение в переполненных автозаках в течение нескольких часов значительно опаснее самого пикетирования. Кроме того, некоторые эксперты СПЧ сомневаются в законности самих по себе ограничений, введенных во время пандемии. Они указывают, что Минюст 5 июня заявил, что все ограничения обоснованы. Однако в релизе ведомства ссылались на некие аналитические материалы, которые отсутствуют в открытом доступе. Минюст не ответил на запрос СПЧ с просьбой раскрыть источники информации.
Напомним, ранее в МВД разъяснили, почему задерживают участников одиночных пикетов — по мнению полицейских, люди нарушали коронавирусные ограничения. С этим не согласились в Союзе журналистов и СПЧ.